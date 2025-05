Vitor Roque faz nos acréscimos, Palmeiras bate São Paulo e é líder isolado

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 com gol quase no último lance, na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Brasileiro.

O gol foi marcado por Vitor Roque aos 49 minutos da segunda etapa aproveitando rebote de Rafael após chute de Felipe Anderson. O assistente chegou a anular o gol marcando impedimento, mas o VAR checou a posição e validou.

O clássico contou com duas expulsões nos bancos de reserva: Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, recebeu vermelho na primeira etapa, enquanto Abel Ferreira foi expulso por reclamação na segunda etapa.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 19 pontos e manteve a liderança do Brasileirão. O São Paulo teve sua primeira derrota no torneio.

O jogo marcou o recorde de público da Arena Barueri: 29.709 pessoas. O número superou por pouco o recorde anterior, que era de 29.647.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando recebe o Bolívar (BOL) pela Copa Libertadores. O São Paulo também joga em casa pela competição continental: nesta quarta-feira contra o Libertad (PAR).

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Aníbal (Vitor Roque), Piquerez, Ríos (Felipe Anderson), Estêvão e Allan (Lucas Evangelista); Paulinho (Maurício) e Flaco López (Raphael Veiga). T.: Abel Ferreira.

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz); Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Alves (Oscar); Cédric (Lucas Ferreira), Ferreirinha (Luciano) e André Silva. T.: Luis Zubeldía.

Local: Arena Barueri, em Barueri-SP

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Ilberto Estevam da Silva (SP)

Gol: Vitor Roque (49'/2ºT)

Amarelos: Ruan; Abel Ferreira

Vermelho: Maxi Cuberas; Abel Ferreira

