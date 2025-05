Ancelotti atinge 350 jogos no Real Madrid e futuro vira incógnita

© Getty

Enquanto o Real Madrid amargava uma derrota por 4 a 3 diante do Barcelona no último El Clásico da temporada, uma marca histórica passava longe do placar: Carlo Ancelotti alcançou 350 partidas como técnico do clube merengue. O feito o coloca como o segundo treinador com mais jogos pelo Real, atrás apenas do lendário Miguel Muñoz, que soma 605.

Ao longo de seis temporadas no comando da equipe, o técnico italiano conquistou 15 títulos, mais do que qualquer outro treinador na história do clube. Entre os troféus estão três Champions League, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, duas LaLigas, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.

Os números também impressionam no campo: foram 247 vitórias, 50 empates e 53 derrotas. O Atlético de Madrid foi o adversário mais frequente, com 26 confrontos.

Apesar da comemoração discreta nas redes sociais, o clima nos bastidores é de incerteza. Com o revés diante do Barça, que pode garantir o título espanhol já na próxima rodada, surgem dúvidas sobre a permanência de Ancelotti.

Após o jogo, o técnico desconversou sobre o futuro:

“Temos três partidas pela frente. Vamos encerrá-las da melhor forma possível.”

Questionado se considera a temporada um fracasso, foi direto:

“Cada um pode achar o que quiser.”

Nome da Seleção Brasileira segue em alta

O treinador de 64 anos ainda é visto como o plano ideal da CBF para assumir a Seleção Brasileira. Desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo de 2022, Ancelotti passou a ser o principal nome ventilado para o cargo.

A expectativa era que ele assumisse após o fim de seu contrato com o Real em 2024. No entanto, em dezembro de 2023, o técnico renovou com os merengues até 2026 — decisão que teria sido influenciada pela crise política na Confederação Brasileira de Futebol.

Com a recente saída de Dorival Júnior, o nome de Ancelotti voltou a ganhar força. Mesmo com contrato em vigor, muitos acreditam que um novo ciclo na Seleção ainda pode se alinhar ao futuro do técnico italiano.

