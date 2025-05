West Ham mira James McAtee para substituir Paquetá no meio-campo

© Getty Images

O West Ham está de olho em James McAtee, meio-campista de 22 anos do Manchester City, e já prepara uma investida pelo jogador. A movimentação ganhou força após a vitória do time sobre o Manchester United, comandado por Rúben Amorim, no último domingo. Segundo o jornal The Mirror, por meio do portal West Ham Zone, McAtee é um dos nomes preferidos por Graham Potter, cotado para assumir o comando técnico do clube, que busca reforçar o setor de meio-campo diante da incerteza sobre o futuro de Lucas Paquetá — investigado por possível envolvimento em apostas esportivas, o que pode encerrar sua carreira precocemente.

Além do West Ham, outras equipes da Premier League também monitoram o jovem inglês. Tottenham e Leeds United já fizeram sondagens pelo atleta.

Na atual temporada, McAtee disputou 27 partidas sob o comando de Pep Guardiola e marcou sete gols em diferentes competições. O jogador é visto como uma promessa e pode ganhar mais protagonismo caso deixe o City em busca de mais minutos em campo.

