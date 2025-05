José Mourinho lidera apostas para assumir o Manchester United

© Getty Images

A possível saída de Rúben Amorim do comando técnico do Manchester United já movimenta os bastidores do futebol inglês. Após a derrota por 2 a 0 para o West Ham, em pleno Old Trafford, no último domingo (11), o treinador português sugeriu que pode estar de saída do clube. Em entrevista após o jogo, ele afirmou que poderá “dar espaço a outras pessoas” se o atual nível de exigência do elenco não mudar.

A declaração desencadeou uma onda de especulações, com casas de apostas no Reino Unido já aceitando palpites sobre quem pode assumir o posto caso a saída se confirme. E o nome mais cotado é surpreendente: José Mourinho.

O treinador, que comandou o United entre 2016 e 2018 e atualmente está à frente do Fenerbahçe, na Turquia, aparece como favorito nas bolsas de apostas, com cotação de 5.00. Sua permanência na equipe turca também é incerta, o que alimenta a possibilidade de um retorno a Manchester.

Outros nomes cotados para assumir o comando dos Red Devils incluem Kieran McKenna (8.00), Gareth Southgate (9.00), Thomas Frank (10.00), Xavi Hernández (11.00), Marco Silva (12.00), Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino e Unai Emery (todos com 13.00), além de Carlo Ancelotti (15.00).

