Santos recebe o Ceará no Allianz pelo Brasileiro; veja destaques da TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida que fecha a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Ceará nesta segunda-feira (12), às 20h (horário de Brasília), em jogo no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão do Sportv e do Premiere.

Na penúltima colocação na tabela de classificação, com uma vitória, um empate e cinco derrotas, o alvinegro praiano optou por mandar a partida no Allianz como forma de aproximar a equipe dos torcedores da capital paulista.

Será a primeira vez que o Santos atuará no estádio do Palmeiras como mandante. Na última rodada, o time de Cleber Xavier perdeu para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre.

Já o Ceará é o oitavo colocado e vem de triunfo por 1 a 0 contra o Vitória, em Fortaleza.

Destaque também nesta segunda-feira para as semifinais de conferência da NBA.

Pela conferência leste, os Knicks recebem os Celtics pelo jogo 4, às 20h30. O time de Nova York lidera a série por 2 a 1, mas perdeu a última partida contra a equipe de Boston.

Pela conferência oeste, os Warriors -ainda sem poder contar com Stephen Curry, fora por lesão- vão contar com o apoio da torcida para tentar empatar em 2 a 2 o confronto contra os Timberwolves, às 23h30.

As partidas têm transmissão na ESPN2, Disney+ e NBA League Pass.

Confira os destaques esportivos da programação desta segunda-feira (12)

15h45 Atalanta x Roma

Campeonato Italiano: ESPN3 e Disney+

19h Botafogo-SP x Athletic

Série B: ESPN4 e Disney+

20h Santos x Ceará

Campeonato Brasileiro: Sportv e Premiere

20h30 New York Knicks x Boston Celtics

NBA: ESPN2, Disney+ e NBA League Pass

21h Amazonas x CRB

Série B: Disney+

23h30 Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves

NBA: ESPN2, Disney+ e NBA League Pass

