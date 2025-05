Vini Jr. sofre entorse no tornozelo e pode perder despedida de Ancelotti

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid informou nesta segunda-feira (12) que Vinicius Jr sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na derrota para o Barcelona, neste domingo (11), pelo Campeonato Espanhol.

Vini Jr passou por exames e pode ser baixa por duas a três semanas, segundo o jornal espanhol As. O brasileiro precisou ser substituído aos 43 minutos do segundo tempo para a entrada de Victor Muñoz.

Dessa forma, o atacante deve perder os três últimos jogos do Real pelo Espanhol. O time merengue encara o Mallorca na quarta-feira, o Sevilla no domingo e a Real Sociedad no dia 25.

O brasileiro também deve ser ausência na "despedida" de Carlo Ancelotti, marcada para o fim de La Liga. A dupla, porém, poderá se reencontrar na seleção brasileira, pelos jogos de junho das Eliminatórias Sul-Americanas.

Ancelotti convocará a seleção no dia 26, em solo brasileiro, informou a CBF ao anunciar o comandante.

Leia Também: Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, anuncia CBF