Pulgar e Allan têm lesões confirmadas e desfalcam Flamengo contra a LDU

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após exames médicos realizados na manhã desta segunda-feira (12), os volantes Erick Pulgar e Allan tiveram lesões confirmadas e desfalcam o Flamengo na partida desta quinta-feira, contra a LDU, no Maracanã, pela Libertadores.

Ambos tiveram lesões constatadas no músculo posterior da coxa direita. As contusões aconteceram durante a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último sábado, no Maracanã. Eles já iniciaram tratamento no Ninho do Urubu.

A dupla se machucou ainda no primeiro tempo. Pulgar tem sido destaque na temporada e Allan ganhou uma vaga entre os titulares diante dos baianos.

O volante Evertton Araújo se torna favorito para ocupar uma das vagas. Já o uruguaio De la Cruz deverá ser o outro jogador a retornar ao time.

Confira a nota oficial do Flamengo:

"BOLETIM DE IMPRENSA

ALLAN e ERICK

Exame de imagem realizado no domingo (11), após substituição no primeiro tempo de Flamengo x Bahia no dia anterior, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita nos dois atletas. Ambos iniciaram tratamento com o Departamento Médico do clube já no sábado (10)".