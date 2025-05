Romário diz preferir Neymar em comparação a Rivaldo em trend de La Liga

© Edilson Rodrigues/Agência Senado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Romário participou de um conteúdo publicado no perfil da La Liga e escolheu Neymar em comparação a Rivaldo, em brincadeira sobre brasileiros que atuaram na Espanha.

Participando da trend popular do 'resta um', Romário foi escolhendo os nomes que preferia, entre jogadores brasileiros que jogaram no futebol espanhol.

A primeira comparação foi entre Marcelo e Roberto Carlos, e Romário escolheu o pentacampeão.

Roberto Carlos 'venceu' Kaká e caiu para Rivaldo, na opinião do Baixinho. Romário preferiu Rivaldo a Casemiro, e o nome seguinte foi Neymar.

O camisa 10 do Santos ganhou a preferência de Romário sobre o 10 do penta, e perdeu para Ronaldo. Romário seguiu com o Fenômeno em comparação a Ronaldinho, Raphinha e Vini Jr.

Claro que o último nome foi o do próprio Romário, que 'se escolheu' como o melhor entre os brasileiros que passaram pela Espanha.

Romário foi o 'pivô' de uma polêmica entre Rivaldo e Neymar, no começo do ano.

Ney disse que jogaria no lugar de Rivaldo na Copa de 2002. Romário pediu que o ex-santista escolhesse entre Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. "Auge por auge? Acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo", respondeu em entrevista ao programa "De Cara com o Cara", comandado pelo Baixinho.

A declaração gerou uma troca de farpas entre os dois camisas 10 da seleção brasileira. Rivaldo usou as redes sociais para responder Neymar, disse ter certeza de que isso não aconteceria e afirmou que ninguém conseguiria tirar a sua posição naquele Mundial.

"Ouvi o Neymar dizer que no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo", disse Rivaldo.

O jogador do Santos comentou no post de Rivaldo, afirmando que 'precisou' optar entre ele, Ronaldinho e Ronaldo.

"Calma, meu amigo... todos os jogadores brasileiros que disputaram Copa se dedicaram e focaram 100%. Uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não. Faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é para o futebol brasileiro... foi apenas uma escolha entre os 3 e você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né?", respondeu Neymar.