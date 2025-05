Ancelotti conversou com Casemiro mais de uma vez antes de fechar com a seleção

© Getty Images

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O técnico italiano Carlo Ancelotti, 65, teve mais de uma conversa com o meio-campista brasileiro Casemiro, 33, antes de aceitar o convite da seleção brasileira. Ele foi anunciado como novo treinador nesta segunda-feira (12) e será o quarto estrangeiro a comandar a equipe nacional.

As conversas entre o técnico e o jogador do Manchester United foram sobre assuntos relacionados à seleção brasileira, uma vez que o volante é considerado um homem de confiança dele desde os tempos de Real Madrid e conhece o ambiente do time.

Não houve, nesse momento, promessa de convocação, mas a expectativa é de que Casemiro esteja na lista que será divulgada no dia 26 de maio para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias.

Essa primeira lista será formada com auxílio do coordenador geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, do coordenador técnico Juan. Eles chegam à Espanha nesta quarta-feira (14), de acordo com a CBF, enquanto Ancelotti chega ao Brasil no dia 26, após sua última partida sob o comando do Real Madrid.

"Vamos debater todas as questões técnicas e operacionais do Departamento de Seleções. Isso inclui a elaboração da lista larga, que será divulgada até o dia 18, e a lista final com os 23 convocados, no dia 26. Será uma oportunidade para definir todos os detalhes com Carlo Ancelotti e os profissionais que farão parte da comissão técnica da Seleção Brasileira", afirmou Rodrigo Caetano.

O nome de Casemiro ganha força também por conta desse fim de temporada, onde recuperou a boa forma no United e deve ser titular na final da Liga Europa no dia 21, contra o Tottenham, do também brasileiro Richarlison.

O atacante também sonha com um retorno à seleção brasileira e tem boa relação com Carletto, já que trabalharam juntos no Everton entre 2019 e 2021. Em 2023, o Pombo chegou a dizer que se sentia um fenômeno sob a influência de Ancelotti. Ele ainda não foi contatado pelo italiano.

Os dois, no entanto, amargam um afastamento das convocações. Ambos disputaram a Copa do Mundo de 2022 e tiveram convocações até 2023, com Ramon Menezes e Fernando Diniz. A última partida dos dois foi uma derrota para o Uruguai, em 17 de outubro.

Casemiro participou da primeira convocação de Dorival Júnior, em março de 2024, mas foi cortado por lesão. Depois disso, não teve o nome lembrado pelo técnico e ficou fora da disputa da Copa América. O cenário foi semelhante com Richarlison, que até figurou em listas, mas não atuou no período em que Dorival esteve à frente da seleção.

REAL MADRID AINDA NÃO SE POSICIONOU

Até as 17h desta segunda-feira, o Real Madrid não havia emitido comunicado sobre a saída do técnico. É esperado que ele trate do assunto em coletiva de imprensa nesta terça-feira (13).

Conforme apurado pela Folha de S.Paulo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, apressou o anúncio para abafar sua convocação para comparecer no início da tarde em audiência no TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), que investiga a autenticidade da assinatura de Antônio Carlos Nunes Lima, o Coronel Nunes, no acordo que validou a primeira eleição vencida por Ednaldo.

Ex-vice-presidente da CBF, Nunes também foi chamado, mas seu advogado, André Mattos, alegou que, por motivos de saúde, ele não teria condições para se apresentar ao tribunal. A audiência foi adiada, ainda sem data prevista.

A falta de um comunicado do Real Madrid, porém, foi alvo de críticas de jornais internacionais. Os espanhóis As e Marca, assim como o italiano La Gazzetta dello Sport, apontaram que o caminho natural seria que a equipe merengue tivesse feito a primeira comunicação.