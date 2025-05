Medalhista olímpico é preso em operação contra prostituição

© Getty

O lutador norte-americano Kyle Snyder, medalhista de ouro na luta olímpica nos Jogos do Rio de 2016, foi preso na sexta-feira (9) durante uma operação da polícia de Columbus, em Ohio, contra um esquema de prostituição. A informação foi confirmada pelas autoridades ao canal NBC.

Segundo a polícia, o atleta de 29 anos foi detido ao lado de outras 15 pessoas suspeitas de envolvimento em redes de prostituição, tanto presenciais quanto online. De acordo com a investigação, Snyder teria encontrado um policial disfarçado em um hotel da cidade e oferecido dinheiro em troca de atos sexuais.

O lutador foi liberado após a detenção, mas deverá comparecer ao tribunal no próximo dia 19 de maio. Ele é formalmente acusado de envolvimento com prostituição.

Kyle Snyder conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, na categoria até 97 kg do wrestling. Em Tóquio 2020, disputada em 2021, levou a prata após perder a final. Já nos Jogos de Paris, ficou em quarto lugar, fora do pódio.

