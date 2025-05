Djokovic anuncia fim da parceria com Murray: "Obrigado, treinador"

Novak Djokovic anunciou nesta terça-feira (14) o fim da parceria com Andy Murray, que vinha atuando como seu treinador desde o fim do ano passado. O rompimento ocorre após apenas seis meses de trabalho conjunto.

Pelas redes sociais, o tenista sérvio agradeceu ao britânico com uma mensagem emocionada:

"Obrigado, treinador Andy, por todo o trabalho duro, diversão e apoio nos últimos seis meses, dentro e fora das quadras. Foi um prazer fortalecer ainda mais nossa amizade."

A decisão veio após uma sequência de resultados decepcionantes para Djokovic, que foi eliminado logo na estreia nos torneios de Monte Carlo e Madri. Além disso, ele desistiu do Masters de Roma sem dar explicações públicas.

No momento, o número 1 do mundo está na Sérvia se preparando para Roland Garros, que começa no final de maio, em Paris.

Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepening our friendship together pic.twitter.com/iXqkdIN2Gb