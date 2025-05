'É oficial que a partir do dia 26 serei o treinador do Brasil', diz Carlo Ancelotti

© Getty

(FOLHAPRESS) - O técnico italiano Carlo Ancelotti, 65, confirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (13) que será o técnico da seleção brasileira a partir do dia 26 de maio. Ele foi anunciado nesta segunda-feira (12) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas tanto o Real Madrid quanto o treinador ainda não haviam se posicionado a respeito.

"É muito importante [treinar o Brasil]. Até dia 26, sou treinador do Real Madrid e quero acabar bem essa parte final dessa fantástica aventura aqui. Quero terminar o melhor possível e sei que os outros estão muito interessados no que penso, no que farei, mas tenho que pensar os tempos que estou vivendo e esses são os dias que tenho aqui no Real Madrid. E, pelo grande respeito que tenho ao clube, aos jogadores e torcedores, estou muito focado no fim dessa aventura espetacular. Falo por que a CBF fez esse comunicado. É oficial que a partir o dia 26 serei o treinador do Brasil", explicou.

A entrevista coletiva aconteceu no Centro de Treinamento de Valdebebas, em Madri, após o treinamento da equipe, que enfrentará o Mallorca nesta quarta-feira (14). A conversa estava marcada para as 12h30 (7h30 de Brasília), mas o técnico começou às 12h50 (7h50 de Brasília).

Para passar o tempo, a equipe da Real Madrid TV passou vídeos explicativos, como uma explicação sobre o Mundial de Clubes e uma lembrança da quantidade de gols feita por Kylian Mbappé, 26, em sua primeira temporada pelo time merengue.

Apesar de bastante questionado sobre como serão seus dias à frente da seleção brasileira, Ancelotti evitou dar detalhes sobre as negociações ou sobre o que fará no comando da equipe, com respostas curtas.

"Estou muito feliz. Se não tivesse a entrevista coletiva, seria um dia fantástico. A entrevista coletiva me pede que eu explique coisas que não quero explicar, porque estou com a camisa do Real Madrid e tenho muito respeito pelo clube", resumiu.

Ao falar sobre as duas próximas semanas, por conta da primeira convocação pela seleção brasileira, reiterou que só se concentraria nisso após sair do time.

"Eu sei perfeitamente como vão ser estas duas semanas: tenho que preparar o jogo de amanhã, o jogo de sábado, o jogo do próximo domingo contra a Real Sociedad. Eu tenho muito claro na minha cabeça o que tenho que fazer. Depois, no dia 26, terei outra coisa para fazer e pensarei nisso", reiterou.

O italiano fez poucas brincadeiras durante a coletiva. Primeiro, disse que só tinha se dado conta da saída do Real Madrid ontem, com o anúncio da CBF, e, ao final, se dirigiu a um repórter e reafirmou que não estava triste.

"O que falei com o clube [a respeito da saída] é absolutamente pessoal. O futebol, como a vida, é uma aventura que começa e termina. No dia que cheguei ao Real Madrid, sabia que um dia acabaria. Esse dia vai ser em 25 de maio. Se acaba um período muito bonito e que acredito que foi muito bom, mas como todas as coisas da vida há um momento que se acaba. O futebol é como a vida", disse.

O técnico disse que a equipe se posicionará a respeito de sua saída quando achar necessário.

"O Real Madrid fará seu comunicado quando quiser. Aqui não há nenhum tipo de problema. Não sei quando vai fazê-lo, mas fará quando for oportuno para o Real Madrid, assim como a federação brasileira fez seu comunicado ontem", afirmou.

O técnico salientou que sempre teve boa relação com o Real Madrid e que isso não mudou nesse momento.

"[O Real Madrid] Sempre me mostrou carinho, sempre me mostrará carinho. Não tenho nenhuma dúvida. Estas são as coisas da vida. Eu não podia ser treinador do Real Madrid a vida toda. Há um momento em que isto acaba por muitas coisas. Porque você precisa de um novo estímulo. Pode ser que o clube precise de um novo estímulo, pode ser que o treinador precise de um novo estímulo. São as coisas normais da vida, que não é preciso fazer um drama disto. Eu não faço um drama disto", definiu.

"Acabou esta temporada, mil obrigados a esta equipe, a este clube. Seguiremos cada um pelo seu caminho. Obviamente, com todo o carinho do mundo, serei um torcedor do Real Madrid por toda a vida. Mas é um período que se acaba, que foi um período espetacular na minha carreira, quando comecei a treinar, que podia treinar no Real Madrid por seis anos. Nunca pensei nisso na minha vida. Aconteceu. Há que agradecer ao clube", complementou.

Ancelotti também elogiou Xabi Alonso, que deve ser seu sucesso no clube merengue.

"Eu tenho muito carinho por Xabi Alonso. Não tenho nenhum conselho para lhe dar porque ele tem todas as ferramentas para ser um grande treinador no futuro".

A falta de um comunicado do Real Madrid, porém, foi alvo de críticas da imprensa internacional.

"Uma estratégia de comunicação que tem gerado muitas críticas por parte do madridismo e que tem sido bastante questionada, levantando a pergunta de por que o clube mantém silêncio quando o normal seria que o primeiro comunicado fosse o dele", escreveu o jornal espanhol Sport.

O Marca também pontuou que o anúncio foi feito antes de qualquer informativo sobre a saída do Real Madrid. O jornal relembrou que a seleção brasileira tentou levar Ancelotti em 2023, mas não obteve êxito.

A ausência de posicionamento do Real Madrid, no entanto, fez com que o tradicional diário italiano La Gazzetta dello Sport chamasse a situação de "surreal", uma vez que "não envolve um clube qualquer", e que precisa vencer o Mallorca para não entregar o título ao Barcelona já nesta rodada.

A Folha de S.Paulo apurou que houve pressa porque o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, queria abafar sua convocação para comparecer no início da tarde de segunda em audiência no TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), que investiga a autenticidade da assinatura de Antônio Carlos Nunes Lima, o Coronel Nunes, no acordo que validou a primeira eleição dele.

A primeira convocação de Ancelotti está marcada para o dia 26 e será formada com auxílio do coordenador geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, do coordenador técnico Juan. Eles chegam à Espanha nesta quarta-feira (14), de acordo com a CBF, enquanto o italiano estará no Brasil no dia 26, após sua última partida sob o comando do Real Madrid.

