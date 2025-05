Maguire vai ao estádio ver ex-clube garantir vaga na final do playoff

© Getty Images

A vitória do Sheffield United por 3 a 0 sobre o Bristol City, nesta segunda-feira, teve um espectador especial: Harry Maguire. O zagueiro do Manchester United acompanhou das arquibancadas o triunfo de seu ex-clube, que garantiu vaga na final do playoff de acesso à Premier League.

A presença de Maguire aconteceu cerca de 24 horas após mais um revés do Manchester United, comandado por Rúben Amorim, que perdeu por 2 a 0 para o West Ham, em pleno Old Trafford. A equipe vive uma fase complicada no Campeonato Inglês, acumulando resultados negativos na reta final da temporada.

