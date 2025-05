Convocado em março, Alex Sandro elogia Ancelotti: 'Treinador que faz grupo'

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com diversas convocações e a Copa do Mundo de 2022 no currículo, o lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, se animou com a chegada do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira.

Alex Sandro não chegou a ser treinado por Ancelotti, mas por ter jogado anos na Itália, ouviu boas referências do comandante italiano.

Uma das principais qualidades citadas ao lateral foi a facilidade em formar grupos. Na opinião do jogador, essa é a principal virtude que é um técnico de seleção precisa ter.

"Eu nunca trabalhei diretamente com o Ancelotti, mas como estive muito tempo na Itália, conheço muitas pessoas, muitos jogadores brasileiros que trabalharam com ele. Sempre falaram que ele é um ótimo treinador, que realmente faz grupo. Muitas vezes na seleção brasileira, o primordial é isso, porque muitas vezes temos pouco tempo para treinar. Acho que, fora das qualidades técnicas de liderança que ele tem, essa questão de sempre formar ótimos grupos, ele é bem reconhecido por isso. Tenho certeza que ele vai fazer um ótimo grupo também e um ótimo trabalho", disse Alex Sandro.

Ciente de que um novo ciclo se iniciará, Alex Sandro se coloca à disposição para a seleção brasileira. Sua última convocação foi em março, quando substituiu Danilo, seu companheiro de Flamengo vetado por questões médicas.

"Eu sempre tive a expectativa de ser convocado pela seleção brasileira e sempre estive à disposição. Mesmo antes, com os outros treinadores, eu sempre me coloquei à disposição. Tenho certeza que o Ancelotti vai fazer um ótimo trabalho", disse Alex Sandro.

