Ingressos para Mundial de Ginástica Rítmica no Rio esgotam e haverá novo lote

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os 12.500 ingressos colocados à venda para o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica esgotaram rapidamente, e organização do torneio anunciou que haverá comercialização de novas entradas no dia 20 de maio, a partir das 10h.

A competição vai acontecer na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, entre 20 e 24 de agosto. Será a primeira vez que o Mundial será realizado em uma cidade na América do Sul.

A carga inicial consistia em lotes de 2.500 ingressos para cada um dos cinco dias do evento. Uma fatia dessas entradas esgotou em apenas cinco minutos.

O Brasil conquistou três ouros na Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Portimão, Portugal, na última semana. A seleção conquistou o inédito ouro no all-around em uma competição intercontinental, além do topo do pódio na série mista e na série simples.

A competição marcou a estreia de "Evidências" como trilha da série mista, que neste ciclo olímpico é disputada com três bolas e dois arcos.

"Estamos felizes com nossos resultados em Portimão, trabalhamos duro quando retomamos os treinamentos após os Jogos Olímpicos de Paris. Em nenhum momento desanimamos, pelo contrário. O primeiro Campeonato Mundial no nosso país é motivo de inspiração para seguirmos confiantes e continuarmos lutando em busca de grandes resultados para o nosso país. Nossa estreia não poderia ter sido melhor: três ouros. Uau!", disse Camila, referindo-se à competição que será disputada no Rio de Janeiro, em agosto.