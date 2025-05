'Sozinho não resolve', diz Dunga sobre a contratação de Ancelotti pela CBF

© REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Capitão do tetra e ex-técnico da seleção, Dunga entende que a contratação pela CBF de técnico estrangeiro do tamanho de Carlo Ancelotti é positiva para o Brasileiro. Mas ressalvou que ele precisa de ajuda do restante do sistema do futebol brasileiro.

O ex-técnico da seleção deu entrevista na inauguração de exposição pelos 120 anos da Fifa em Assunção, Paraguai, onde ocorrerá o congresso da entidade.

Ao contrário de outros ex-jogadores, Dunga não se mostrou incomodado pela chegada de um treinador de fora do país.

"Independente, se o cara for bom, não faz diferença nenhuma. Vai qualificar o futebol brasileiro. Será ótimo. Mas não adianta trazer o Ancelotti se todo mundo não ajudar ele para fazer bom trabalho", analisou.

E explicou sua fala com mais detalhamento.

"Currículo dele (Ancelotti) é enorme. No Brasil é muito fácil: contrata um treinador e acha que resolveu todos os problemas. Sozinho ele não vai conseguir resolver tudo."

Para Dunga, um dos problemas do Brasil é o excesso de troca de treinadores. Lembrou que a seleção teve quatro técnicos em três anos.

"Basta ver, sacamos quatro treinadores em? Brasil, Argentina, Itália, são referência do futebol mundial. Se trocamos quatro treinadores em três anos, a coisa não está funcionando. Todas as crises que acontecem na seleção. Tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Tem que trazer o Ancelotti para dar resultado. Tem que ajudar ele. Não trazer ele para desvirtuar o assunto dos problemas."

Para Dunga, Ancelotti já está acostumado a trabalhar com jogadores sul-americanos. O que ele entende que exigirá adaptação é dos jornalistas brasileiros.

"Vai ser bom para os jornalistas experimentar outra cultura. A cultura brasileira é tão criticada. Vamos ver agora quando tiver o horário para entrevista, não dá para ver o treino, como vai ser a repercussão."

