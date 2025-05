Atacante do Forest é induzido ao coma após lesão grave no abdômen

© Getty Images

O atacante nigeriano Taiwo Awoniyi, do Nottingham Forest, foi colocado em coma induzido nesta terça-feira (13) após passar por uma cirurgia de emergência no abdômen. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a medida foi adotada para limitar os movimentos do jogador e estabilizar sua frequência cardíaca durante a recuperação. Apesar da gravidade do quadro, Awoniyi não corre risco de vida e permanece internado na UTI.

A lesão ocorreu no fim de semana, durante a partida contra o Leicester. O jogador, comandado por Nuno Espírito Santo, colidiu com a trave ao tentar finalizar uma jogada nos minutos finais do confronto. Mesmo com dores evidentes, permaneceu em campo até o apito final, já que o Forest havia esgotado todas as substituições.

A decisão de mantê-lo em campo gerou críticas. Após o jogo, o proprietário do clube, Evangelos Marinakis, foi flagrado demonstrando indignação com o técnico português, em plena beira do gramado.

