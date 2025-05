Ancelotti quer Kaká em sua equipe técnica na Seleção Brasileira

© USA Today Sports/Reuters

O novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, de 65 anos, deseja contar com um nome de peso ao seu lado no comando da equipe: Kaká. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, o treinador italiano já entrou em contato com o ex-jogador para convidá-lo a integrar sua comissão técnica.

A parceria entre os dois remonta aos tempos de Milan, onde conquistaram juntos a Liga dos Campeões de 2007, com Kaká sendo o principal destaque daquela campanha. Agora, Ancelotti busca repetir a química de sucesso em um novo cenário, apostando na presença de figuras com história e influência para reestruturar a Seleção.

Campeão do mundo em 2002 e com participações em três Copas do Mundo, Kaká traz experiência dentro e fora de campo. A possível entrada do ex-meia na comissão técnica reforça o plano da CBF de criar um ambiente de protagonismo e identidade brasileira no ciclo rumo ao Mundial.

Ancelotti, que assinou contrato até a Copa de 2026, fará sua estreia oficial no comando da Seleção no dia 5 de setembro, contra o Equador, em Quito. O primeiro jogo em solo brasileiro será no dia 10, diante do Paraguai, no estádio do Morumbi, em São Paulo.