Jorge Jesus fica frustrado com escolha de Ancelotti para a Seleção

A decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de anunciar Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira deixou Jorge Jesus profundamente decepcionado. Segundo informações publicadas pelo portal UOL nesta quarta-feira (15), o técnico português, atualmente sem clube após ser demitido pelo Al Hilal, manteve conversas diretas com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e esperava ser o escolhido para substituir Dorival Júnior.

De acordo com a reportagem, o último contato entre Jorge Jesus e Ednaldo aconteceu na quinta-feira passada. Na ocasião, o treinador deixou claro seu interesse em assumir o comando da Seleção e afirmou que não teria problemas em trabalhar com Neymar, apesar da saída turbulenta do atacante do clube saudita.

Confiante, Jorge Jesus conduziu pessoalmente as tratativas, sem recorrer a intermediários. No entanto, foi preterido por Ancelotti sem receber qualquer explicação oficial da CBF — o que teria aumentado sua frustração. Aos 70 anos, o português sonhava em comandar uma seleção nacional pela primeira vez em sua carreira.