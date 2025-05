Bernardinho convoca seleção de vôlei com novidades e sem Bruninho

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Bernardinho anunciou os convocados da seleção masculina para a disputa Liga das Nações de vôlei deste ano. A lista conta com novidades e tem a ausência do levantador Bruninho. Bernardinho chamou até o momento 22 jogadores. Nos últimos dias, ele havia inscrito 30 nomes.

O Brasil estreia no torneio no dia 11 de junho, contra o Irã. A partida será disputada no Maracanazinho, no Rio de Janeiro.

A seleção ainda enfrenta Cuba, Ucrânia e Eslovênia na primeira semana do torneio. A segunda semana será entre 24 e 30 de junho, em Chicago, nos EUA, e a terceira de 15 a 21 de julho, em Chiba, no Japão. Já a final será entre 30 de julho e 3 de agosto, na China.

Nomes como Lucarelli, Adriana, Alan e Darlan são alguns dos destaques da lista, enquanto o levantador Bruninho, ficou fora. Filho de Bernardinho, o jogador de 38 anos era capitão da equipe e já conquistou três medalhas olímpicas pelo país (um ouro e duas pratas).

Será o primeiro compromisso da seleção masculina desde os Jogos Olímpicos de Paris. No torneio, o Brasil caiu nas quartas para os EUA.

O Brasil parou nas quartas da Liga das Nações no ano passado. A equipe foi derrotada pela Polônia.

Veja a lista

Alan

Darlan

Chizoba

Sabino (opostos)

Brasília

Cachopa

Rhendrick (levantadores)

Adriano

Arthur Bento

Honorato

Lucarelli

Lukas Bergmann

Maicon

Paulo (ponteiros)

Flávio

Geovane Kuhnen

Judson

Léo Andrade

Matheus Pinta

Thiery (centrais)

Alê Elias

Maique (líberos)