Gabbia admite clima ruim no vestiário do Milan após derrota na final

© Getty Images

O zagueiro Matteo Gabbia, do Milan, admitiu que o clima no vestiário da equipe está longe do ideal após a derrota por 1 a 0 para o Bologna na final da Copa da Itália, na noite de quarta-feira (15). Em entrevista ao site MilanNews, o jogador de 25 anos classificou o momento como "muito triste" e reconheceu o peso do resultado para o grupo.

"Há muita tristeza. O ambiente no vestiário não é dos melhores. Ninguém falou nada ainda, e talvez nem seja o momento para isso", afirmou o defensor, titular na partida decisiva.

Gabbia assumiu a responsabilidade em nome do elenco e disse que é preciso encarar o revés com maturidade. “A culpa é da equipe. Precisamos aceitar o que aconteceu e continuar trabalhando. Parece clichê, mas é tudo o que podemos fazer agora. Foi uma temporada ruim e temos que fazer mais daqui para frente.”

O jogador também fez questão de lembrar os torcedores e a comissão técnica. “Estamos muito tristes. Pelos fãs, pelos técnicos, por todos. Comprometimento e dedicação não podem faltar”, concluiu.





Leia Também: Lionel Messi escolherá gol favorito na carreira para virar arte