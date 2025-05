Corinthians luta para se manter vivo na Sul-Americana; veja destaques da TV

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situação complicada na Copa Sul-Americana, o Corinthians visita nesta quinta-feira (15) o Racing, do Uruguai, às 19h (de Brasília). A ESPN e o Disney+ transmitem o confronto.

A duas rodadas do fim da fase de grupos, o time paulista está na terceira posição do Grupo C, com cinco pontos, atrás de Huracán, da Argentina, que lidera com dez, e do América de Cali, da Colômbia, que tem seis.

Na última rodada, o Corinthians visita os argentinos. Neste momento, apesar da situação delicada, a equipe do Parque São Jorge ainda tem chances de avançar diretamente às oitavas de final sem ter de disputar os playoffs -só o primeiro colocado de cada chave garante vaga direta. Para isso, o primeiro passo é vencer os uruguaios.

CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DESTA QUINTA (15)

14h Tênis

ATP 1000 de Roma, quartas de final - ESPN2 e Disney+

16h30 Espanyol x Barcelona

Espanhol, ESPN e Disney+

19h Nacional x Internacional

Libertadores, ESPN4 e Disney+

19h Palmeiras x Bolivar

Libertadores, Paramount+

21h30 Flamengo x LDU Quito

Libertadores, ESPN e Disney+

19h Racing Montevideo x Corinthians

Sul-Americana, ESPN e Disney+

20h Nuggets x Thunder

NBA, ESPN2, Disney+ e NBA League Pass

21h30 Atlético-MG x Caracas

Sul-Americana, Paramount+

