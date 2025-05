Com problemas familiares, Gil é liberado de treino do Santos

© Getty Images

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Gil ficou fora do treino do Santos por questões familiares. Gil pediu dispensa da atividade desta quinta-feira (15) no CT Rei Pelé. O UOL apurou que o assunto é sério e ainda não há uma confirmação sobre a presença do zagueiro nas próximas atividades do técnico Cleber Xavier.

O Meu Peixão publicou que Gil pediu rescisão amigável, mas o zagueiro nega. Dirigentes do Santos afirmam que o experiente atleta de 37 anos deve continuar.

Zé Ivaldo e Bontempo também não foram a campo. Eles fizeram trabalho de recuperação na parte interna do CT Rei Pelé e, a princípio, não preocupam para o clássico de domingo contra o Corinthians.

Neymar, João Schmidt e Guilherme, todos em recuperação de lesões musculares, também não foram a campo. Neymar deve ser liberado ainda nessa semana para atividades com bola.

Cleber Xavier comandou treinos setorizados. Em um campo, o sistema defensivo. No outro, o sistema ofensivo. O treinador monitorou ambas as atividades.

A imprensa acompanhou 40 minutos. Depois que os jornalistas foram convidados a se retirar, a comissão técnica juntou todos em um campo e preparou um treino de "enfrentamento": ataque contra defesa em situações de jogo. Não houve esboço de time titular.

Reintegrados ao elenco profissional, Furch e Andrey estiveram em campo. Furch trabalhou normalmente, enquanto Andrey fez um trabalho à parte.