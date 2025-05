Justiça afasta Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

© Getty Images

Nesta quinta-feira (15), o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF.

De acordo com o 'ge', o magistrado nomeou um dos vice-presidentes da entidade, Fernando Sarney, como interventor e determinou que ele deverá convocar novas eleições "o mais rápido possível".

"DECLARO NULO O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, HOMOLOGADO OUTRORA PELA CORTE SUPERIOR, em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, ANTÔNIO CARLOS NUNES DE LIMA, conhecido por CORONEL NUNES", escreveu o magistrado na decisão.

Em dezembro de 2023 o TJ-RJ já tinha destituído Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. No entanto, um mês depois o dirigente voltou ao comando da entidade, por decisão de Gilmar Mendes, do STF.

No último dia 7 de maio, após duas novas ações, o ministro Gilmar Mendes analisou o caso e negou o afastamento imediato de Ednaldo, mas determinou o envio do caso ao TJ-RJ para "apuração imediata e urgente dos fatos narrados nas petições".

As ações apontam que foi falsificada a assinatura do Coronel Nunes, ex-presidente da entidade, em acordo do início deste ano. Foi esse acordo, assinado por cinco dirigentes, que encerrou a ação questionando o processo eleitoral da CBF e, na prática, permitiu o pleito que há pouco mais de um mês manteve Ednaldo Rodrigues na presidência. Se a assinatura for falsificada, o documento deixa de ter validade.

Ainda de acordo com o 'ge', o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, então, pediu para ouvir o Coronel Nunes na última segunda. No entanto, o advogado do ex-presidente da CBF afirmou que ele não compareceria por razões de saúde. O desembargador cancelou a audiência e quatro dias depois, nesta quinta, determinou a saída de Ednaldo da CBF.

