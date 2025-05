Barcelona vence clássico tenso com golaço de Yamal e é campeão espanhol

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 nesta quinta-feira (15), no Cornellà-El Prat, e faturou o título do Campeonato Espanhol na 36ª rodada.

Lamine Yamal e Fermín López fizeram os gols que garantiram o 28º título espanhol para o Barcelona. E o gol de Yamal, o 1º da partida, foi um golaço. O ponta puxou pela direita, cortou para dentro e soltou uma bomba no ângulo do goleiro Garcia aos 8 minutos do 2º tempo, após uma primeira etapa muito tensa e de poucas chances criadas.

Com o resultado, o Barcelona chega a 85 pontos e não pode mais ser alcançado pelo 2º colocado, o Real Madrid. Já o Espanyol segue com 39 pontos na 16º posição, cinco pontos à frente do Leganés, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Barcelona coroa uma temporada de La Liga em que anotou 97 gols, com 61 gols de saldo. A título de comparação, o 2º melhor saldo do Espanhol é do Real Madrid, com 74 gols marcados e 36 de saldo.

O Barcelona ainda disputa mais dois jogos na temporada. Os catalães recebem o Villareal, em casa, no dia 18 de maio, e fecham a temporada fora de casa contra o Athletic de Bilbao.

COMO FOI O JOGO

O início do clássico da Catalunha foi tenso. Antes do confronto, um motorista atropelou torcedores próximos ao estádio. A polícia informou que o acidente não foi intencional e que 13 pessoas tiveram ferimentos leves.

Dentro de campo, o jogo foi paralisado por três minutos no início da partida por conta de uma confusão nas arquibancadas. A transmissão não mostrou claramente as imagens, recurso usado quando torcedores tentam invadir o gramado.

Com a bola rolando, o Barcelona dominou a posse, mas foi o Espanyol quem criou as melhores oportunidades em contra-ataques. Em uma delas, Puado ficou cara a cara com Szczesny, mas o goleiro polonês evitou o gol com ótima defesa.

O ataque do time visitante pouco produziu na primeira etapa. Com Dani Olmo pouco inspirado, e Raphinha e Yamal bem marcados, as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Na volta do intervalo, Laminel Yamal fez um golaço e o Barcelona colocou uma mão na taça. A equipe passou a tocar a bola, ficando próximo dos 80% de posse e controlando completamente a partida.

O jogo ainda teve um ou outro lance mais agudo na reta final, incluindo a expulsão de Cabrera, por dar um soco na barriga de Yamal. Sem sofrer perigo, o Barcelona passou a rodar a bola esperando o término da partida. Até que, nos acréscimos, Fermin López recebeu passe de Yamal e fechou a conta, fazendo o 2 a 0 e garantindo o título espanhol para o Barcelona na temporada 2025.

ESPANYOL

Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano (Mila), Antoniu Roca (Carreras), Expósito; Puado (Cheddira), Roberto (Calero). Técnico: Manolo González.

BARCELONA

Szczesny; Eric, Ronaldo Araújo (Cubarsí), Christensen (Héctor Fort), Gerard Martín (Balde); De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo (Gavi); Raphinha, Lewandowski (Fermín López). Técnico: Hansi Flick.

Local: Cornellà-El Prat, Catalunha (Espanha)

Árbitro: Cesar Soto Grado (ESP)

Cartões amarelos: Christensen e Szczesny (BAR), Cheddira e Kumbulla (EPN)

Cartões vermelhos: Cabrera (EPN)

Gols: Yamal (BAR), 8' do 2º tempo (0-1); Fermín López (BAR), 50' do 2º tempo (0-2)