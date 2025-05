Contrato de Neymar com o Santos soma R$ 105 mi em 5 meses

© Getty Images

O atacante Neymar firmou com o Santos um dos acordos mais caros da história recente do futebol brasileiro. Segundo documentos obtidos pelo UOL Esporte nesta sexta-feira (16), o craque vai embolsar cerca de R$ 105 milhões entre salários e direitos de imagem ao longo de cinco meses — uma média de R$ 21 milhões por mês.

O contrato, assinado em janeiro, é válido até junho de 2025. O valor corresponde a aproximadamente 25% de todo o orçamento anual do clube para a temporada, demonstrando o impacto financeiro do retorno do camisa 10 ao time da Vila Belmiro.

Além dos vencimentos fixos, Neymar também assegurou participação majoritária nas receitas geradas por novos acordos publicitários firmados após sua chegada. Segundo o contrato, o jogador fica com 75% dos valores obtidos com novos patrocínios de camisa, enquanto o clube recebe os 25% restantes.

Um exemplo desse impacto foi a substituição do patrocinador máster. Dias depois do anúncio de Neymar, o Santos trocou a Blaze pela Bet7k, o que elevou as receitas de R$ 22,5 milhões para R$ 51 milhões anuais. Desse total, R$ 21 milhões foram repassados diretamente à empresa do pai de Neymar, conforme estipulado em contrato.

O acordo, embora comemorado por parte da torcida, gerou questionamentos nos bastidores devido ao peso que representa nas finanças do clube e à curta duração.