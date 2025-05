Abel desconversa sobre renovação, mas reafirma orgulho no Palmeiras

© Getty Images

O técnico Abel Ferreira preferiu não se estender sobre a possível renovação de seu contrato com o Palmeiras, que se encerra no fim de 2025. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, na noite de quinta-feira (15), o treinador português afirmou que ainda não há novidades sobre o tema e reforçou que está focado no time.

"Não tenho nada de novo a dizer. A presidente [Leila Pereira] já falou sobre isso, e não é a primeira vez. É uma honra e um orgulho ser treinador do Palmeiras. O clube não precisa fazer mais nada", declarou Abel, em entrevista reproduzida pelo ge.

Ele destacou que a prioridade, neste momento, é seguir ajudando os jogadores e a equipe dentro de campo: "Vamos fazer como sempre fizemos. Com tempo, carinho e respeito, tudo será decidido. O mais importante agora é o Palmeiras."

Mesmo reafirmando seu apreço pelo clube, o técnico alertou para a volatilidade do futebol: "Se perder dois ou três jogos, vão dizer que acabou o ciclo do Abel, que talvez não seja bom renovar, que estou sem vontade, sem fome… É assim que funciona. Mas eles sabem o que eu penso."

