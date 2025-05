Crise na CBF não deve interferir na chegada de Ancelotti à Seleção

© Getty Images

A recente turbulência na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não deve afetar os planos da Seleção Brasileira. Apesar da polêmica envolvendo a suposta falsificação de uma assinatura, o acordo com o técnico Carlo Ancelotti segue de pé.

A informação é do portal Globo Esporte, que garante que o treinador do Real Madrid já estava ciente da crise nos bastidores da CBF durante as negociações que culminaram em seu anúncio como sucessor de Dorival Júnior. Ancelotti teria sido informado sobre a situação e, ainda assim, concordou com os termos do contrato.

Nesta semana, Rodrigo Caetano (coordenador de seleções masculinas) e Juan (coordenador técnico) estiveram em Madri e se reuniram com Ancelotti pouco antes da decisão judicial que afastou Ednaldo Rodrigues ser tornada pública.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, as partes reforçaram o compromisso firmado, e o italiano segue com planos de assumir o comando da Seleção Brasileira já no dia 5 de junho, quando o Brasil enfrenta o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Apesar do cenário conturbado, a CBF tenta manter a normalidade e garantir estabilidade na transição para a nova comissão técnica.

