Raphinha brilha na temporada e lidera festa do título do Barça; veja

Durante a comemoração do título do Barcelona, os jogadores fizeram questão de chamar o presidente do clube, Joan Laporta, para se juntar ao elenco na festa. A cena reforçou o clima de união entre diretoria e elenco após uma temporada vitoriosa.

Um dos destaques do momento foi o brasileiro Raphinha, que apareceu segurando uma cerveja enquanto celebrava com os colegas. Aos 28 anos, o atacante vive a melhor fase da carreira: já soma impressionantes 34 gols e 23 assistências na temporada. Com esses números, Raphinha entra na disputa como um dos fortes candidatos à Bola de Ouro.

O vídeo da comemoração viralizou nas redes sociais. Assista abaixo.

