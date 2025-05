Cruzeiro puxa fila de primeira fase desastrosa dos brasileiros na Sul-Americana

© Divulgação / Gilson Junio - AGIF

(UOL/FOLHAPRESS) - As campanhas brasileiras na fase de grupos da Copa Sul-Americana têm decepcionado os torcedores. Sem nenhum time brasileiro liderando seus grupos, as equipes chegam na última rodada pressionadas pela classificação e com o Cruzeiro já eliminado com duas rodadas de antecedência.

O QUE ACONTECEU

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para as oitavas de final. Os vices disputam um 'playoff' contra os terceiros dos grupos da Libertadores.

Faltando uma rodada para o fim da fase de grupos, nenhum brasileiro é líder de grupo na Sul-Americana.

O Cruzeiro é o único time brasileiro sem chances de classificação na Sul-Americana. Com três derrotas e um empate nos quatro primeiros jogos, chegou no confronto contra o Palestino já eliminado e nem a vitória no último minuto adiantou.

Fluminense e Grêmio têm suas situações mais encaminhadas: garantidos, no mínimo, nos playoffs, precisam vencer na última rodada para avançar em primeiro do grupo, sem precisar passar pelo mata-mata antes das oitavas contra os terceiros da Libertadores.

O Flu tem um confronto direto contra o Once Caldas, atual líder do grupo F, no Maracanã. Se vencer, assume a ponta e avança diretamente. O Grêmio precisa vencer o Sportivo Luqueño e torcer por uma derrota do Godoy Cruz para o Atlético Grau para ser primeiro do grupo D.

A vitória no Uruguai deu sobrevida ao Corinthians, que agora precisa vencer novamente longe de Itaquera para se classificar. Caso derrote o Huracán, na Argentina, o Timão avança para os playoffs, mas precisaria vencer por 4 ou mais gols de diferença para ser líder do grupo C e se classificar diretamente.

Em caso de empate ou derrota, o Corinthians precisaria torcer por um tropeço do América de Cali diante do Racing-URU, lanterna do grupo e zerado na pontuação.

O Vasco enfrenta o Melgar na última rodada do grupo G, e o jogo vale a classificação para os playoffs, já que o Lanús chegou a 11 pontos e não pode mais ser alcançado na liderança. O Melgar é o segundo com sete pontos, e o Vasco o terceiro, com cinco

O Atlético-MG venceu o Caracas nesta quinta-feira (15) e depende apenas dos próprios esforços para ser líder do grupo H. Fecha a fase de grupos recebendo o Cienciano, do Peru, que lidera com um ponto de vantagem.

Se vencer, o Galo avança direto para as oitavas. Em caso de empate, garante a vaga nos playoffs e, se perder, pode ser alcançado em pontos pelo Caracas, que precisaria tirar a vantagem atleticana de oito gols de saldo.

Por fim, o Vitória joga a vida no grupo mais embolado da Sula. O Leão não tem mais chances de ser líder do grupo B e visita a Universidad Católica, do Equador, de olho na vaga nos playoffs.

Em caso de empate ou derrota, pode ser alcançado se houver vencedor no jogo entre Defensa y Justicia e Cerro Largo.

A última rodada da fase de grupos da Sul-Americana será disputada na última semana de maio, entre os dias 27 e 29.