Ancelotti alinha primeira pré-lista da seleção com dupla da CBF em Madri

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Terminou com sucesso o primeiro contato direto, presencial, entre o técnico Carlo Ancelotti e a dupla de remanescente na seleção brasileira, formada pelo coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan.

Nesta sexta-feira, a dupla retorna de Madri, onde conversou com o treinador a respeito da pré-lista de convocados do Brasil para os próximos dois jogos pelas Eliminatórias -contra Equador e Paraguai.

Apesar do caos político na CBF, com o afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues, a condução da seleção se desvencilhou disso.

Ancelotti segue no barco, projetando a chegada ao Brasil em 10 dias (26 de maio).

O treinador italiano se mostrou tranquilo em relação ao início do trabalho com a seleção brasileira e pode conhecer melhor o esquema de trabalho aplicado por aqui.

Na CBF, tampouco é interesse do interventor Fernando Sarney -apontado pela Justiça para convocar eleição após a saída de Ednaldo- mexer no acordo com o treinador italiano.

O envio da primeira pré-lista de Ancelotti deverá ser feito até domingo (18). No dia 26, o técnico anuncia os 23 convocados para iniciar os treinos na semana seguinte, em São Paulo.

Até lá, ele ainda tem mais dois jogos pelo Real Madrid, que ficou atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol.