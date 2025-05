CBF convoca eleição presidencial para véspera da chegada de Ancelotti

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (16), por meio de um ofício, que realizará no dia 25 de maio a eleição que vai definir o substituto de Ednaldo Rodrigues, afastado da presidência da entidade na quinta-feira (15) por decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

A eleição será na véspera da data prevista para a chegada do italiano Carlo Ancelotti, contratado para ser o novo treinador da seleção brasileira.

A publicação do edital com as regras para o pleito será feita neste sábado (17).

O registro das chapas interessadas será feito entre domingo (18) e terça-feira (20).

