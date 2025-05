Raphinha exalta Ancelotti e critica falta de tempo aos técnicos da seleção

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Raphinha falou sobre a chegada de Carlo Ancelotti à seleção brasileira e saiu em defesa dos técnicos que passaram recentemente pelo comando da equipe verde e amarela.

Em entrevista à ESPN, Raphinha exaltou Ancelotti e disse já ter conversado algumas vezes com o treinador. Na temporada atual, o Barcelona do atacante brasileiro enfrentou o Real Madrid do técnico italiano quatro vezes e venceu todos os jogos.

"A gente conversou algumas vezes. Um cara que admiro muito, a carreira dele, tudo aquilo que ele alcançou no futebol por mérito dele, das equipes que ele treinou. Como pessoa, as vezes que conversamos, é alguém que me passou algo bom, de ser uma pessoa boa. Um novo ciclo agora, que tem tudo para dar certo", disse o jogador.

Raphinha criticou a falta de tempo dada aos treinadores na seleção brasileira. Ele citou Fernando Diniz, Dorival Júnior e até mesmo o interino Ramón Menezes, alegando que nenhum deles teve o tempo necessário para implementar o seu trabalho.

Estávamos num caminho bom, mas infelizmente os resultados muitas vezes são mais importantes do que o trabalho. E na seleção sabemos como é, não tem tempo para trabalhar e isso acaba prejudicando os treinadores que chegam. O próprio Diniz, Dorival, até mesmo o Ramon, não tiveram o tempo de adaptação. Eles têm a maneira deles de jogo e acaba que não tem tempo para implementar no dia a dia pelo pouco de trabalho que temos

Carlo Ancelotti chega ao Brasil no dia 26 de maio, justamente quando anuncia os 23 convocados para os próximos dois jogos pelas Eliminatórias -contra Equador e Paraguai. Os treinos começam na semana seguinte, em São Paulo.