Ex-jogador morre três meses após o irmão gêmeo

© Getty Images

O esporte australiano está de luto neste sábado pela morte de Adam Selwood, ícone do futebol australiano, que construiu toda a sua carreira no West Coast, entre 2003 e 2013, quando decidiu se aposentar.

“Estamos de coração partido com o falecimento do Adam, hoje. Não há palavras que expressem o luto e a tristeza que estamos sentindo. Adam era um marido amoroso e um pai incrível para Lenny e Billie. Estamos devastados por perder um marido, pai, filho e irmão tão maravilhoso”, declarou a família, em comunicado.

“Sentiremos profundamente a falta do Adam, do seu espírito, da sua bondade e da alegria que ele levava a todos os lugares. Sua determinação e suas lições continuarão sendo compartilhadas, e sua personalidade contagiante permanecerá conosco para sempre”, continuaram.

“O Adam tinha uma habilidade única de fazer com que as pessoas se sentissem especiais, e nossa família teve a sorte de vivenciar isso todos os dias. Pedimos, com carinho, privacidade enquanto atravessamos esse momento difícil”, concluiu a nota.

Adam Selwood morreu aos 41 anos, na cidade australiana de Perth, por causas ainda não reveladas, apenas três meses após a morte de seu irmão gêmeo idêntico e também ex-jogador, Troy Selwood.

