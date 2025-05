Lúcio, ex-zagueiro, é internado em Brasília após acidente doméstico

© Getty Images

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira e campeão do mundo em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, deu entrada em um hospital particular na madrugada de sexta para sábado, em Brasília, capital do país.

“O Hospital Brasília informa que Lucimar Ferreira, o 'Lúcio', ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, deu entrada na unidade nesta quinta-feira (15), vítima de queimaduras”, diz a nota divulgada pelo próprio hospital, reproduzida na íntegra pelo portal Globo Esporte.

“O paciente encontra-se estável, consciente e sob os cuidados de uma equipe multiprofissional, recebendo acompanhamento médico especializado para o tratamento das queimaduras”, acrescenta o comunicado.

O ex-jogador, que atuou por clubes como Bayern de Munique, Internazionale e Juventus, teria sofrido um acidente doméstico. No entanto, os detalhes do ocorrido ainda não foram divulgados.

