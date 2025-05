Atacante fez jejum sexual pela seleção brasileira: "Não quis mais voltar"

© Getty Images

Thiago Galhardo concedeu, neste sábado, uma entrevista extensa ao portal Globo Esporte, na qual fez um balanço de sua carreira — sem deixar de lado, é claro, aquela que foi sua temporada mais produtiva, em 2020, quando atuava pelo Internacional.

Na época, o atacante marcou 23 gols e deu 10 assistências em 54 partidas oficiais, desempenho que o levou a ser convocado por Tite para a seleção principal, após uma lesão sofrida por Pedro. Agora jogando pelo Santa Cruz, Galhardo revelou os segredos — nada convencionais — por trás daquele grande momento na carreira.

"Para chegar à seleção, você precisa abrir mão de muita coisa. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas abri mão de muita coisa na minha vida. Foram 130 dias sem me relacionar com ninguém — estou falando de relação sexual. Nada", contou.

"Abri mão da bebida, de tudo. Me preparei para aquilo. Aquele momento no Inter aconteceu porque eu trabalhei exclusivamente pelo futebol. As pessoas queriam que eu voltasse para a seleção, mas ninguém perguntou se o Thiago queria voltar para a seleção", continuou.

"E, quando eu saí da seleção, não quis mais voltar. Eu já tinha realizado meu sonho. Acho que fiz tudo o que podia para estar lá. Tem coisas na nossa vida que são para viver uma única vez", finalizou o jogador, que atualmente tem 35 anos.

