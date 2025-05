Robinho faz curso na prisão mas tribunal recusa redução da pena

© Getty Images

O Tribunal de Justiça de São Paulo tornou pública, nesta sexta-feira, a decisão de manter a pena de nove anos de prisão imposta a Robinho, após o ex-jogador ter sido considerado culpado por participação em um estupro coletivo contra uma jovem em uma boate, em Milão.

A equipe de advogados do ex-atacante da Seleção Brasileira havia apresentado, no final de janeiro, um pedido formal para abater 50 dias da pena, com base na conclusão de um curso profissional em “Eletrônica Básica, Rádio e TV”. No entanto, o pedido foi negado.

Segundo informações do portal Globoesporte, o curso — com carga horária de 600 horas — foi realizado entre abril e setembro de 2024, no formato remoto, a partir da Penitenciária II de Tremembé, onde Robinho, de 41 anos, está atualmente preso.

A Lei de Execuções Penais do Brasil estabelece que cada 12 horas de estudo pode reduzir um dia da pena, mas, até o momento, não se sabe quais foram os motivos da Justiça para negar o pedido da defesa.

Leia Também: Atacante fez jejum sexual pela seleção brasileira: "Não quis mais voltar"