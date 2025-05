Edmundo confessa traição à esposa ao vivo durante live em seu canal

© Reprodução / FoxSports

O ex-jogador Edmundo gerou repercussão nas redes sociais após criticar Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, durante uma live em seu canal no YouTube. O comentarista classificou o dirigente como “traidor” e fez uma revelação pessoal ao afirmar que já foi infiel à sua esposa.

“O Pedrinho me traiu. Ele é traidor. Não tolero isso. Nunca traí ninguém, posso ser todo errado, mas esse defeito eu não tenho. A minha mulher eu já traí, verdade”, declarou Edmundo. A fala, inesperada pelos espectadores, viralizou nas redes sociais e colocou o ex-jogador entre os tópicos mais comentados.

Cara, o entretenimento que Club de Regatas Vasco da Gama proporciona...pena q a gente tem q jogar futebol e fazer malditos 45 pontos todo ano... pic.twitter.com/yA1Si3ksDg — Danteskoo (@Danteskoo) May 16, 2025

Internautas reagiram ao episódio, tanto pela crítica a Pedrinho quanto pela revelação íntima de Edmundo. “O canal de Edmundo será uma fonte inesgotável de entretenimento até chegar a eleição do ano que vem”, comentou um usuário, sugerindo que as declarações do ex-jogador seguirão chamando atenção.

