Acidente doméstico deixou Lúcio com 18% do corpo queimado

© Getty Images

Lúcio, campeão do mundo em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, sofreu queimaduras de segundo grau que atingiram 18% do seu corpo, após um acidente ocorrido em casa, cujos detalhes ainda não foram esclarecidos.

No boletim médico mais recente, divulgado na madrugada de sábado para domingo, o Hospital Brasília informou que o ex-jogador da Seleção Brasileira, de 47 anos, continua recebendo tratamento para os ferimentos após ter sido internado às pressas na última sexta-feira.

“O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio, segue estável e consciente, sob os cuidados da equipe especializada em queimados do Hospital Brasília – Rede Américas. Neste sábado, passou por curativos nas lesões e mantém boa evolução clínica”, diz o comunicado.

Leia Também: Raphinha exalta Ancelotti e critica falta de tempo aos técnicos da seleção