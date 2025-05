Clássico sem gols no Maracanã trava Flamengo e Botafogo no brasileirão

© Getty

O aguardado clássico entre Flamengo e Botafogo no Maracanã terminou em um empate sem gols na tarde deste domingo (18), frustrando as expectativas de ambas as torcidas. O resultado estagnou a reação das equipes no Campeonato Brasileiro, que vinham de vitórias na rodada anterior. Para o Flamengo, o empate teve um gosto ainda mais amargo, pois viu o líder Palmeiras ampliar sua vantagem para quatro pontos.

A partida foi marcada por um incidente no início do segundo tempo, aos 17 minutos, quando um gás de pimenta lançado do lado de fora do estádio incomodou os jogadores em campo, paralisando o jogo momentaneamente. Do lado de fora, a atmosfera também ficou tensa, com registros de princípios de confusão na rua São Francisco Xavier e em frente à entrada do Setor Sul, onde a Polícia Militar dispersou torcedores do Botafogo com bombas de efeito moral e balas de borracha.

O Flamengo sentiu a ausência de seu artilheiro uruguaio, Arrascaeta, poupado pelo técnico Filipe Luís devido a um controle de carga. Apesar de ter apenas dois mil ingressos disponíveis, a torcida do Botafogo marcou presença com cantos e provocações ao rival, ironizando a torcida flamenguista com gritos de "teatro, torcida de teatro".

Antes do apito inicial, o atacante Vini Jr foi homenageado pela torcida do Flamengo. Uma grande bandeira com a imagem do jogador vestindo a camisa rubro-negra e um óculos de sol sem uma lente foi exibida no Setor Leste, e o mesmo adereço foi distribuído aos torcedores nas arquibancadas. A homenagem remeteu ao jogo contra o Emelec pela Libertadores, quando Vini Jr marcou dois gols e celebrou com um óculos arremessado pela torcida equatoriana.

Dentro de campo, o primeiro tempo viu o Flamengo com maior posse de bola e iniciativa, enquanto o Botafogo apostava em uma marcação sólida e explorava os contra-ataques, principalmente com a velocidade de Cuiabano pela lateral direita. Contudo, a falta de criatividade no meio-campo do Flamengo, sem Arrascaeta e Gerson, limitou as chances de gol.

Na segunda etapa, o Botafogo ganhou confiança e adiantou suas linhas, criando mais oportunidades. As substituições promovidas por Filipe Luís no ataque do Flamengo não surtiram o efeito desejado, e nos minutos finais, a equipe rubro-negra pareceu conformada com o empate, selando um clássico truncado e sem gols no Maracanã.

