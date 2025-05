Leonardo Jardim lamenta empate e admite entrada tardia de Gabigol

© Getty Images

O técnico Leonardo Jardim reconheceu, após o empate em 0 a 0 entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, na noite deste domingo (16), que poderia ter colocado Gabriel Barbosa em campo antes dos seis minutos finais. Em entrevista ao Globo Esporte, o treinador elogiou o comprometimento do atacante, mesmo com o pouco tempo em campo.

“Hoje até podia ter trocado ele por um dos atacantes mais cedo, mas eles também estavam bem. O Gabigol tem sido um profissional excelente, um jogador de grupo. Às vezes preciso tomar decisões… só podem jogar 11”, justificou Jardim.

Sobre o desempenho da equipe no clássico mineiro, o português destacou a postura ofensiva do Cruzeiro e criticou a estratégia do adversário: “Vi uma equipe dominante e a outra travando muito o jogo com faltas, apostando no contato físico e explorando apenas o contra-ataque. Esperava um pouco mais do adversário. Mas o importante foi nossa atitude e o que buscamos criar, mesmo sem conseguir o resultado”.

Com o empate, o Cruzeiro chegou aos 17 pontos e ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, atrás do líder Palmeiras (22 pontos) e do Flamengo (18), mantendo-se firme na disputa pelo topo da tabela.

