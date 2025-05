Neymar confere jogo de influenciadores no dia em que Santos perde do Corinthians

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - Mais uma vez, Neymar está envolvido numa polêmica. Na semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, ele disse que sentiu uma lesão e não entrou no jogo, apesar de estar no banco de reservas. Dias antes, tinha curtido um camarote do Carnaval na Sapucaí. Peixe perdeu por 2 a 1 e foi eliminado da competição.

E neste final de semana aconteceu de novo. A diferença é que Neymar não estava no jogo entre Santos e Corinthians por se recuperar de uma lesão. Mas ele foi prestigiar, horas mais tarde, um jogo de influenciadores da Kings League, no estádio do Palmeiras. O Peixe perdeu de novo para o rival, agora por 1 a 0.

A atitude elevou o nome do jogador a um dos temas mais comentados nas redes sociais. Muita gente o tem criticado por mais uma vez demonstrar uma postura controversa.

"Santos vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, perde o clássico para o Corinthians, aumentando o jejum de jogos sem vitória. E o Neymar lá, prestigiando a Fúria na final da Kings League. É muito descolado da realidade", escreveu um perfil no X.

"Santos acabou de perder um clássico, e o Neymar que recebe R$ 21 milhões está lá na final da Kings League rindo à toa. Eu queria saber a opinião real da torcida do Santos", indagou outro.

"Essa talvez seja a maior humilhação que um clube já passou na história do futebol?", perguntou outro perfil.

"O digital influencer Neymar já está desfilando na Kings League. O objetivo é calar a boca daqueles que sempre acreditaram nele", comentou mais um perfil. "Não existe nada mais fácil do que ser hater do Neymar", comentou outro.

Em seu Instagram, Neymar publicou imagens e registros da vitória do time do qual é presidente na competição de influenciadores. Ele não rebateu as críticas, mas postou uma foto de costas com uma frase em sua jaqueta que dizia: "Não seja burro".

