Palmeiras cria 'gordura' e alivia sequência tensa antes do Super Mundial

(UOL/FOLHAPRESS) - Quem olhasse para a tabela do Palmeiras antes do Super Mundial, no início de junho, imaginaria um cenário desafiador, mas a série de vitórias da equipe em maio permite que a maratona caseira dos próximos dias seja encarada com mais tranquilidade.

O QUE ACONTECEU

Boa vantagem na Copa do Brasil. O Palmeiras foi "premiado" no sorteio da Copa do Brasil e encarou logo na terceira fase um adversário de Série A, o Ceará. A vitória por 1 a 0 na casa do adversário, no entanto, faz com que a equipe tenha a vantagem de jogar pelo empate no Allianz Parque, na próxima quinta (22), no jogo de volta.

Duelo direto no Brasileiro? A partida contra o Flamengo, no próximo domingo (25), poderia valer a ponta da competição, mas o Palmeiras tem gordura suficiente para até perder o jogo - também em casa - e seguir na ponta da competição. Afinal, o time alviverde soma 22 pontos contra 18 dos rubro-negros.

Cumprindo tabela na Copa Libertadores. Depois de enfrentar o Flamengo, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal (PER), pela sexta rodada da competição internacional. Já classificado com a melhor campanha da primeira fase entre todos os times, a equipe alviverde pode até usar a partida para fazer testes ou preservar alguns jogadores.

Sem medo como visitante. No último jogo antes de embarcar para o Super Mundial, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. A equipe celeste é uma das melhores mandantes do Brasileirão, com quatro vitórias e um empate. Nada que assuste o torcedor palmeirense, que viu a equipe alviverde vencer todas as cinco partidas que fez fora de casa até aqui.

DATAS DOS JOGOS DO PALMEIRAS

Palmeiras x Ceará - Jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Data: 22/05/2025 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Allianz Parque, São Paulo

Palmeiras x Flamengo - 10ª rodada do Brasileiro

Data: 25/05/2025 (domingo)

Horário: 16h

Local: Allianz Parque, São Paulo

Palmeiras x Sporting Cristal (PER) - 6ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores

Data: 28/05/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Local: Allianz Parque, São Paulo

Cruzeiro x Palmeiras - 11ª rodada do Brasileiro

Data: 01/06/2025 (domingo)

Horário: 19h30

Local: Mineirão, Belo Horizonte

