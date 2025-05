Petit critica Neymar e diz que trabalho na Seleção é ideal para Ancelotti

© Getty Images

O ex-volante francês Emmanuel Petit, que fez história com as camisas de Arsenal, Barcelona e da própria seleção da França, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca nesta segunda-feira (19) e comentou a decisão de Carlo Ancelotti de assumir o comando da Seleção Brasileira a partir de 2024.

Aos 54 anos, atualmente atuando como comentarista esportivo, Petit não poupou críticas ao momento vivido pela equipe brasileira e apontou Neymar como um dos principais desafios do novo treinador.

“A seleção do Brasil que ele pegou não é a mesma que enfrentei no meu tempo. Há jogadores de alto nível, sim, mas essa equipe precisa de união. Os resultados foram ruins, e a primeira coisa que ele precisa fazer é resolver o problema de Neymar”, declarou.

O campeão mundial em 1998 foi ainda mais direto ao comentar a atual fase do camisa 10:

“Na minha opinião, Neymar está acabado. A expectativa vai ser enorme, mas o Brasil precisa de uma grande mudança. Há até algumas semelhanças com o Real Madrid nesse sentido: é necessário encontrar equilíbrio e união.”

Apesar das críticas, Petit elogiou a escolha de Ancelotti e acredita que o cargo na Seleção pode representar um encerramento positivo para a carreira do treinador italiano:

“De qualquer forma, esse é um bom trabalho para o Ancelotti. Ele poderá passar mais tempo com a família e ainda assim comandar uma das melhores seleções da história. É uma boa decisão para ambos os lados — uma forma grandiosa de encerrar sua trajetória no futebol.”

