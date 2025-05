Vini Jr diz que temeu pela vida após ver boneco enforcado na Espanha

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Jr declarou nesta segunda-feira (19) que temeu pela própria vida após ver um boneco com a sua camisa ser "enforcado" antes do clássico contra o Atlético de Madri, em 2023.

"Foi um dia muito triste para mim. Eu não sabia o que ele (o boneco pendurado) queria dizer, se eu e minha família estávamos em perigo", disse Vinicius Jr, segundo a agência de notícias EFE.

O atacante afirmou que o episódio foi motivado pela cor da sua pele. Vini participou, por videoconferência, de uma audiência que integra o julgamento de quatro suspeitos de envolvimento no caso.

O depoimento de Vini aconteceu quase um mês antes da data do julgamento. Isso porque na data - 16 de junho - o brasileiro estará disputando o Super Mundial com o Real Madrid.

O Ministério Público espanhol pede quatro anos de prisão para os envolvidos. A instituição também defende o pagamento de uma indenização solidária de 6 mil euros (R$ 38.400) por danos morais.

Os suspeitos foram detidos em maio de 2023 por "crime de ódio", mas acabaram soltos sob liberdade condicional. Eles foram proibidos de se aproximar a menos de mil metros de um estádio durante jogos de futebol, assim como do centro de treinamento do Real Madrid, perto de onde foi pendurado o boneco.

Um grupo de ultras do Atlético de Madri simulou o enforcamento de um boneco com a camisa de Vinicius Junior. O boneco foi pendurado em uma ponte próxima ao centro de treinamento do Real Madrid com uma faixa com a frase: "Madrid odeia o Real".

O Atlético de Madri repudiou o episódio: "São fatos repugnantes e inadmissíveis que envergonham a sociedade. A rivalidade entre os dois clubes é máxima, mas também respeito. Nenhum indivíduo, quaisquer que sejam suas intenções ou cores, pode manchar a convivência entre diferentes hobbies. É responsabilidade de todos evitá-lo".

A La Liga, responsável pelo Campeonato Espanhol, também se posicionou: "Condenamos veementemente os atos de ódio contra Vini Jr. Intolerância e violência não cabem no futebol. Como em ocasiões anteriores, La Liga instará a apuração dos fatos em busca da condenação dos responsáveis, requerendo as mais severas sanções penais".

Já o Real Madrid cobrou a responsabilização dos envolvidos: "O Real Madrid agradece o apoio e as manifestações de carinho recebidas após o lamentável e repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio contra o nosso jogador Vinicius.

Manifestamos a nossa mais firme condenação a acontecimentos que atentam contra os direitos fundamentais e a dignidade das pessoas, e que nada têm a ver com os valores que o futebol e o desporto representam. Estas agressões como as que sofre agora o nosso jogador, ou as que qualquer atleta pode sofrer, não podem ter lugar numa sociedade como a nossa. O Real Madrid está confiante de que todas as responsabilidades daqueles que participaram de um ato tão desprezível serão expurgadas".