IFFHS aponta Messi como melhor jogador da história do futebol

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) publicou um ranking com os dez melhores jogadores de futebol da história. O argentino Lionel Messi, que levou à Argentina ao título da última Copa do Mundo, foi apontado como o número um de todos os tempos.

A entidade não divulgou os critérios que adotou na elaboração da lista, que tem três brasileiros. Pelé aparece em segundo lugar, Ronaldo é o sexto, e Ronaldinho Gaúcho fecha a relação, na décima colocação.

Também entraram na classificação elaborada pela IFFHS o argentino Diego Maradona (3º), o português Cristiano Ronaldo (4º), o holandês Johan Cruyff (5º), o francês Zinédine Zidane (7º), o alemão Franz Beckenbauer (8º) e o argentino Alfredo Di Stéfano (9º).

Entre os dez ranqueados, apenas Messi, 37, e Cristiano Ronaldo, 40, continuam na ativa. O argentino hoje atua no Inter Miami, dos Estados Unidos, e o português persegue o milésimo gol da carreira no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Ambos ainda fazem parte de suas respectivas seleções nacionais, e a expectativa é que estejam na Copa de 2026. Houve um tom de despedida em suas participações no Mundial de 2022, mas eles foram ficando em seus times nacionais e parecem inclinados a atuar na competição do ano que vem.