Clubes fazem exigências à CBF que vão do peso na eleição ao calendário

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Clubes divulgaram nesta segunda-feira (19) uma nota conjunta na qual fazem exigências à CBF, aproveitando o momento de mudança de comando na entidade.

O manifesto saiu no perfil da Liga Forte União, mas tem apoio dos clubes da Libra que não assinaram apoio à chapa de Samir Xaud -a única que registrou candidatura.

O primeiro item da lista é a mudança no peso dos votos da eleição da CBF.

Os clubes têm desvantagem em relação às federações. Quem é da Série A tem peso dois. Quem é da Série B, peso um. As 27 federações têm peso três e, juntas, superam a soma dos 40 clubes.

A NOTA DOS CLUBES

"O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. E os clubes brasileiros estão juntos, mobilizados e conscientes de que este momento de mais uma eleição conturbada para a escolha da próxima liderança à frente da CBF, demanda ações e medidas objetivas de transformação, transparência e modernização do nosso futebol.

Por isso, os clubes exigem que a CBF avance com prioridade e urgência nos seguintes pontos:

- Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos

- Obrigatoriedade da participação dos Clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF

- Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos Clubes

- Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes

- Profissionalização da arbitragem garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B, e investimento em treinamento permanente

- O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com CBF

- Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às Séries B, C e D assim como ao Futebol Feminino

- Estabelecimento de regras de Fair Play Financeiro"

Leia Também: Lesões viram rotina no Santos e dificultam formação de time titular