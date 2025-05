Klopp pode assumir comando da Roma após saída da Red Bull, diz jornal

© Getty Images

O jornal italiano La Stampa publicou na noite desta segunda-feira que Jürgen Klopp estaria prestes a assumir o comando técnico da Roma. Segundo a reportagem, o treinador alemão, atualmente ligado ao projeto esportivo da Red Bull, teria dado sua resposta final aos donos do clube romano às 22h57 do último domingo (horário local).

De acordo com a publicação, Klopp já começou a planejar a próxima temporada da equipe italiana, que busca um sucessor para Claudio Ranieri. O técnico de 57 anos teria solicitado seis reforços — sendo três nomes para o time titular e três para o banco — e ainda pretende promover dois jovens das categorias de base para o elenco principal.

Entre as posições prioritárias estão um zagueiro que atua no Campeonato Austríaco, cujo nome não foi revelado, um ponta-direita estrangeiro e um centroavante. Lorenzo Lucca, da Udinese, seria um dos preferidos de Klopp para o comando de ataque.

A possível chegada de Klopp à Roma seria um dos maiores movimentos do mercado europeu para a próxima temporada, já que ele anunciou recentemente sua saída do Liverpool após nove anos à frente do clube inglês.

