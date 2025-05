Lesões viram rotina no Santos e dificultam formação de time titular

© Getty Images

A campanha do Santos no Campeonato Brasileiro tem sido marcada por uma preocupante sequência de desfalques. A cada partida, o Peixe parece perder um novo jogador, dificultando a formação de uma equipe titular consistente pelo técnico Cleber Xavier. A mais recente baixa é o atacante Soteldo, que novamente sentiu a coxa esquerda na derrota para o Corinthians e deve ficar afastado por alguns jogos, somando-se à crescente lista de problemas musculares no elenco.

A rotina do clube tem sido um ciclo vicioso de recuperar atletas enquanto outros caem no departamento médico. Na véspera do clássico, por exemplo, o Santos já havia perdido Aderlan (infecção intestinal) e Diego Pituca (inflamação no tendão de Aquiles). Gabriel Bontempo também quase ficou de fora por desconforto muscular, e Gil foi liberado devido a problemas familiares.

Enquanto Soteldo se junta ao rol de lesionados, o meio-campista João Schmidt segue em recuperação de uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e não deve estar disponível para os próximos jogos contra CRB e Vitória.

Retornos e preocupações

Apesar do cenário desfavorável, há sinais de que alguns jogadores importantes estão próximos de retornar. Neymar, que superou um novo problema na coxa esquerda pode ser uma opção para a partida contra o CRB pela Copa do Brasil, na quinta-feira. Da mesma forma, Guilherme está em fase avançada de recuperação, realizando a transição para o campo após uma lesão no músculo obturador externo da per perna direita.

No entanto, o número de jogadores que já passaram pelo departamento médico do Santos neste ano é alarmante: 14 atletas do elenco atual já estiveram afastados por lesões ou problemas de saúde. A lista inclui Souza, Aderlan, Kevyson, Diego Pituca, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Zé Rafael, Hyan, Neymar, Thaciano, Deivid Washington, Barreal, Guilherme e Soteldo. Essa alta rotatividade de jogadores no DM representa um grande desafio para a comissão técnica na busca por entrosamento e regularidade na temporada.

