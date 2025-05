City luta por vaga na Liga dos Campeões;veja destaques da TV

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester City tem mais dois jogos na Premier League para evitar um vexame e acabar ficando fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

Atualmente, o elenco comandado por Pep Guardiola soma 65 pontos e ocupa a sexta posição, com acesso à Liga Europa.

Nesta terça-feira (20), o City completa a 37ª rodada contra o Bournemouth, às 16h (de Brasília), em casa, e, em caso de vitória, ultrapassa Newcastle, Chelsea e Aston Villa, empatados com 66 pontos.

Na última rodada, a equipe de Manchester encerra sua participação no campeonato fora de casa, contra o Fulham.

*

CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA (20)

6h WTA 500 de Estrasburgo

Tênis: Disney+

10h Mundial de Doha

Tênis de Mesa: SporTV 2 e CazéTV

15h Grêmio x Corinthians

Campeonato Brasileiro sub-20: SporTV

16h Crystal Palace x Wolverhampton

Inglês, ESPN e Disney+

16h Manchester City x Bournemouth

Inglês, Disney+

19h Vasco x Operário-PR

Copa do Brasil: SporTV e Premiere

19h30 Athletico Paranaense x Brusque

Copa do Brasil: Prime Video

21h30 Náutico x São Paulo

Copa do Brasil: SporTV e Premiere

21h30 Grêmio x CSA

Copa do Brasil: Prime Video

21h30 Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Basquete, NBA: ESPN 2 e Disney+

Leia Também: Lesões viram rotina no Santos e dificultam formação de time titular